В Татарстане уже четвертый день фиксируется более 300 заражений Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявили еще 393 случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 128 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф

Также 128 пациентам с Covid-19 потребовалась госпитализация. Полностью выздоровели 43 человека.

Ранее из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержится и в постановлении Правительства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.