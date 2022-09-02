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Здоровье
2 сентября 2022  11:38

В Татарстане уже четвертый день фиксируется более 300 заражений Covid-19

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За последние сутки в Татарстане выявили еще 393 случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 128 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф 

Также 128 пациентам с Covid-19 потребовалась госпитализация. Полностью выздоровели 43 человека.

Ранее из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержится и в постановлении Правительства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

 

 

#коронавирус #заболеваемость #Татарстан
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