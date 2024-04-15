В Татарстане увеличили штаб Агентства инвестиционного развития

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым вносит изменения в состав Агентства инвестиционного развития республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях совершенствования деятельности Агентства <...> постановляю внести <...> изменение, заменив в пункте 28 цифры „32“ цифрами „33“», — сказано в тексте.

Указ вступил в силу с 13 апреля 2024 года.

Ранее был расширен состав аппарата уполномоченного по правам человека в РТ и Управления Гостехнадзора по республике.