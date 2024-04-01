В Татарстане увеличили число государственных служащих

В Татарстане увеличено общее количество должностей государственной гражданской службы. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Расширен состав аппарата уполномоченного по правам человека в РТ. Если ранее количество должностей государственной гражданской службы в нем составляло 13, то теперь — 15.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — следует из документа.

Напомним, что в этом году уже вносились корректировки в перечень. Тогда изменения коснулись Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.