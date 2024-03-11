Минниханов увеличил число госслужащих в Татарстане

В Татарстане увеличено число сотрудников Управления Гостехнадзора по республике. Указ об изменении количества должностей государственной гражданской службы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Ранее в графе «Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан» числилось 66 должностей, из которых одна финансировалась за счет средств федерального бюджета, а 65 — регионального. Теперь общая численность сотрудников ведомства выросла до 75, а третий пункт — до 74.