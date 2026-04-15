В Татарстане 277 многодетных семей выбрали денежную компенсацию взамен участка

По состоянию на 1 апреля, в Татарстане 277 многодетных семей выбрали денежную компенсацию взамен земельного участка. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Там, где у нас есть дефицит земельных участков, а это Казань и Набережные Челны, по инициативе семей им выплачивается компенсация в размере 200 тыс. рублей. Понятно, что у нас еще очередь – 14 тыс.», – рассказал он.

Песошин отметил, что с прошлого года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова из бюджета направляется 1 млрд рублей на инфраструктуру для земельных участков, выделенных многодетным семьям. В частности, 500 млн рублей предусмотрены на водоснабжение и такая же сумма – на дороги.

«В рамках инвестиционных программ ресурсных компаний по электроснабжению, водоснабжению применяются дискретные меры. И земельные участки во всех муниципалитетах планируется выделять ближе к населенным пунктам, где есть обеспеченность коммунальной инфраструктурой», – заключил Премьер-министр.

В сентябре прошлого года Госсовет РТ принял законопроект, согласно которому семьям, имеющим трех и более детей и постоянно проживающим в Казани и Набережных Челнах, взамен земельного участка с их согласия будет предоставляться денежная выплата.