В Татарстане увеличили число грантов для учителей физики и математики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане увеличили число грантов педагогам физики, математики и информатики с 350 до 430.



Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ранее оно проходило антикоррупционную экспертизу.

Количество получателей грантов среди учителей физико-математического профиля выросло с прежних 100 до 130, а среди педагогов – руководителей физико-математических кружков – с 100 до 200.

Вместе с тем число получателей поддержки среди молодых учителей физико-математического профиля уменьшилось с 150 до 100.

Сам размер грантовых выплат останется неизменным: 344 828 рублей – для учителей физико-математического профиля, 275 862 рубля – для молодых педагогов соответствующего профиля, 103 448 рублей – для руководителей физматкружков.

Размер выплат педагогам физики, математики и информатики был увеличен в начале осени прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ».

Поддержка школьных учителей способствует, в частности, достижению целей национального проекта «Молодежь и дети».