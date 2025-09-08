news_header_top
Общество 8 сентября 2025 13:35

Размер грантов для учителей физики, математики и информатики увеличили в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане увеличили размер грантов для учителей физики, математики и информатики, которые будут выделены в текущем, 2025 году. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Грантовые выплаты для учителей физико-математического профиля выросли с 300 000 рублей до 344 828, для молодых учителей физико-математического профиля – с 240 000 до 275 862, а для педагогов-руководителей физико-математических кружков – с 90 000 до 103 448.

При этом количество грантополучателей осталось неизменным: по 100 учителей физико-математического профиля и руководителей физико-математических кружков, 150 молодых учителей физико-математического профиля.

Грантовый конкурс Правительство Татарстана учредило в мае этого года в рамках реализации проекта «Физико-математический прорыв», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

