В Татарстане намерены увеличить число грантов для учителей физики и математики

Оборудование кабинета физики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане планируют продлить программу по оказанию поддержки педагогам физики, математики и информатики на 2028 год и увеличить число грантополучателей.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ подготовило Минобрнауки республики. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту постановления, количество получателей грантов среди учителей физико-математического профиля вырастет с нынешних 100 до 130, а среди педагогов – руководителей физико-математических кружков – с 100 до 200.

При этом число получателей поддержки среди молодых учителей физико-математического профиля уменьшится с 150 до 100. Таким образом, общее количество грантополучателей увеличится с 350 до 430.

Вместе с тем предполагается, что сам размер грантовых выплат останется неизменным: 344 828 рублей – для учителей физико-математического профиля, 275 862 рубля – для молодых педагогов соответствующего профиля, 103 448 рублей – для руководителей физматкружков.

Размер выплат педагогам физики, математики и информатики был увеличен в начале осени, о чем сообщал «Татар-информ».

Поддержка школьных учителей способствует в том числе достижению целей национального проекта «Молодежь и дети».