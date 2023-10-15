В Татарстане увеличилась численность дорожных работников

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В 2022 году среднесписочная численность работников дорожного хозяйства в Татарстане достигла 14,6 тыс. человек. Это на 2,8 тыс. человек (или на 23,7%) больше, чем в 2021-м, и на 2,1 тыс. человек (или на 16,8%) больше, чем в 2020-м.

Соответствующие данные приведены в инфографике, которую подготовил Татарстанстат ко Дню работников дорожного хозяйства, отмечаемому 15 октября.

При этом по данным за прошлый год протяженность дорог общего пользования в Татарстане составляла 32 тыс. километров. Из них 55,5% приходилось на дороги местного значения.

Доля региональных и межмуниципальных трасс от общей длины дорог общего пользования в 2022-м составляла 40,8%, федеральных — всего 3,7%.

На ускоренное строительство автодорог Татарстан получит более 17,3 млрд рублей. На строительство трассы М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург за три года предполагается направить почти 304 млрд рублей.