На ускоренное строительство автодорог Татарстан получит более 17,3 млрд рублей

На ускоренное строительство автодорог и объектов дорожной инфраструктуры в этом году будет выделено 57 млрд рублей. Из них Татарстан получит более 17,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Средства из резервного фонда Правительства на несколько регионов будут разделены на три транша», – говорится в документе.

Так, на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга» предусмотрено 6,8 млрд рублей.

На строительство разноуровневых пешеходных переходов на участке 861 – 987 км автодороги М7 республике будет выделено 355,9 млн рублей.

Кроме того, запланировано финансирование на реконструкцию нескольких участков М7. В частности, на участок 1061+100 – 1068+200 км Татарстану направят 551,9 млн рублей, 1070+100 – 1102+200 км – 4,7 млрд рублей, 1102+200 – 1120+500 км – более 1 млрд рублей, 1120+500 – 1138+000 км – около 1,6 млрд рублей.

На реконструкцию отрезков трассы М7 от 1138+000 по 1155+300 км и от 1161+000 по 1166+710 км республике выделят 2,2 млрд рублей.

Работы проводятся по федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.