В Татарстане утвердили проект размещения коммуникаций для «Большого Зеленодольска»

Утвержден проект размещения коммуникаций для «Большого Зеленодольска». Эта инициатива предполагает расширение Казани в западном направлении. Соответствующее постановление Правительства РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В документе идет речь о создании проекта планировки и проекта межевания территории для строительства системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения зоны, прилегающей к трассе Казань — Зеленодольск.

Концепция «Большого Зеленодольска» предполагает строительство жилых массивов вдоль оси трассы, связывающей Зеленодольск со столицей республики. Всего до 2030 года на 10 тыс. гектаров планируют возвести примерно 5,7 млн кв. метров жилья для 182,6 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» подробнее писал о проекте «Большой Зеленодольск» и в целом о планах по развитию Казанской агломерации.