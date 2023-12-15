В Татарстане утвердили предельные индексы роста ЖКУ

В Татарстане утверждены предельные (максимальные) индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги для населения на 2024 год. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В первом полугодии предстоящего года тарифы на ЖКУ в республике, как и по всей России, не изменятся. Они будут повышены во втором полугодии, с 1 июля 2024-го.

При этом предельный индекс изменения платы за ЖКУ составит от 10,8% до 15,7% — в зависимости от муниципального образования. В 695 муниципалитетах из 913 тарифы на ЖКУ изменятся в пределах среднего для республики уровня в 10,8%.

В остальных 218 муниципалитетах, среди которых 24 города (в том числе Казань и Набережные Челны), 17 поселков городского типа и 177 сельских поселений, тарифы вырастут на 15,7%.

В частности, в столице Татарстана с 1 июля электроснабжение должно подорожать на 14,5%, холодное водоснабжение — на 7,5%, водоотведение — на 16,8%, теплоснабжение — на 11%, газоснабжение — на 11,2%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 4%. Плата за 1 куб. метр горячей воды вырастет на 15%.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», проект документа проходил антикоррупционную экспертизу. До этого председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев назвал причинами роста тарифов на ЖКУ увеличение цен на энергоресурсы, рост размера оплаты труда во внебюджетном секторе и затраты на эксплуатацию новых объектов, а также увеличение индекса потребительских цен.