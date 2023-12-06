В Татарстане утвердят предельные индексы изменения платы за ЖКУ на 2024 год

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В Татарстане утвердят предельные (максимальные) индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги для населения на 2024 год. Проект указа Раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Как ранее сообщал «Татар-информ», стоимость ЖКУ в республике не изменится до 1 июля 2024 года. Поэтому на первое полугодие для всех населенных пунктов республики указан индекс 0.

Во втором полугодии предельный индекс составит от 10,8% до 15,7% — в зависимости от населенного пункта.

Так, показатель в 15,7% установлен для 218 из 913 пунктов, указанных в проекте. Это в том числе Казань, Набережные Челны, Агрыз, Азнакаево, Аксубаево, Актанышское сельское поселение, пгт Алексеевское и ряд других: 24 города, 17 поселков городского типа и 177 сельских поселений. Общая численность зарегистрированных жителей здесь составляет 1 127 060.

В 695 муниципальных образованиях тарифы на ЖКУ изменятся в пределах 10,8%. Общая численность зарегистрированных в них жителей составляет 2 874 656 человек.

Для Казани индекс обоснован набором наличием домов с повышенными требованиями к благоустройству и другими критериями. Прогнозные размеры тарифов на коммунальные услуги с 1 июля здесь составят 4,1 руб./кВт∙ч за электроснабжение, холодное водоснабжение — 29, 41 руб./куб.м, водоотведение — 39,31 руб./куб.м, теплоснабжение — 2 371,63 руб./Гкал, газоснабжение — 7,54 руб./куб.м, обращение с ТКО — 549,58 руб/куб.м. Плата за кубометр горячей воды составит 198,03 рубля.

«Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в результате установления предельного индекса, превышающего установленный индекс по республике, составит с июля по декабрь 57,01 рубля», — отмечается в документе.

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 12 декабря 2023 года.