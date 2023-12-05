Госкомитет РТ по тарифам объяснил причины роста тарифов на ЖКУ с июля 2024 года

Основными причинами роста тарифов на ЖКУ с 1 июля 2024 года в Татарстане являются рост цен на энергоресурсы, рост размера оплаты труда во внебюджетном секторе, затраты на эксплуатацию новых объектов, а также увеличение индекса потребительских цен. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«Индекс потребительских цен при плане 4,3% по факту составил 13,9%. Индекс цен производителей при плане 4,8% по факту составил 10%. Все эти затраты мы должны учитывать при установлении тарифов на последующий период. Кроме того, для 70% регулируемых предприятий республики наступает новый долгосрочный пятилетний период на 2024–2028 годы», — сказал он.

В сферах газоснабжения и электроснабжения практически все тарифные решения принимаются на федеральном уровне, и они едины во всех муниципальных образованиях республики. Тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов, доведенных ФАС, и с учетом регионального решения по применению понижающих коэффициентов для городского населения в домах, оборудованных электроплитами, и сельского населения.

По данным пресс-службы ведомства, Госкомитетом тариф прогнозируется на минимально возможном уровне. Одноставочный тариф составит с 1 июля 2024 года 5,09 рублей за кВт⋅ч (с НДС), рост составит 41 копейку. Одноставочный тариф для городских населенных пунктов в домах, оборудованных электроплитами, составит 4,10 рублей за кВт⋅ч (с НДС), увеличившись на 52 копейки. Одноставочный тариф для жителей сельских населенных пунктов составит 3,57 рублей за кВт⋅ч (с НДС), увеличившись на 29 копеек.