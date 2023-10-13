В Татарстане утвердили границы территории на 61 памятнике археологии

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

С начала текущего, 2023 года в Татарстане утверждены границы и особый режим использования территории на 61 памятнике археологии. Об этом информирует Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Утверждение границ нацелено на сохранение памятников археологии в историческом виде. Оно призвано защитить их от случайного повреждения, разрушения или разорения, отмечают в ведомстве.

Особый режим использования подобных земельных участков предполагает ряд ограничений. В частности, в их границах запрещено капитальное строительство.

Кроме того, проведение археологических полевых, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на таких территориях возможно только при обязательном согласовании с комитетом при условии обеспечения сохранности объектов.

До конца этого года еще в отношении еще 106 объектов археологического наследия Татарстана предполагается установить границы территории, уточняют в Комитете по охране ОКН.

Разработка и утверждение границ территории на памятниках археологии осуществляется в том числе в рамках создания и наполнения Национальной системы пространственных данных (комплекс связанных с ней поручений утвердил в прошлом году Президент РФ Владимир Путин). Система реализуется на территории четырех пилотных регионов: Татарстана, Краснодарского края, Пермского края и Иркутской области.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане при возведении трассы М12 нашли керамику XVII–XX веков.