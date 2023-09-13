В Татарстане при возведении трассы М12 нашли керамику XVII–XX веков

Вид на Среднюю Кулангу с воздуха

Фото: roadm12.ru

В ходе строительства трассы М12 «Восток» в Татарстане были организованы археологические спасательные раскопки. При изучении территории исчезнувшего поселения Средняя Куланга обнаружено множество фрагментов сосудов татарско-русской керамики и глазурованной поздней керамики XVII‒XX веков, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

Раскопки проведены на большой площади — почти 30 тыс. кв. метров. Археологи нашли здесь остатки жилищ размерами 5 на 5 метров и более, в центральной части которых находились очаги.

Исследователи обнаружили там не только фрагменты керамики, но и многочисленные предметы быта. Это монеты, нательные кресты, пуговицы, накладки, гребень-бородочес, наконечники стрел, гильзы, пули, пряжки, пломбы, подвески, бубенчики, колокольчики, пряслица, игральные фишки.

Деревня Средняя Куланга находилась на территории нынешнего Кайбицкого района РТ на правом и левом берегах реки Куланги, между нынешними деревней Нижняя Куланга и поселком Большая Куланга. Еще в 1958 году население Средней Куланги достигало 128 человек, но уже в середине 1960-х годов она исчезла. Соседние населенные пункты (Большая Куланга, Нижняя Куланга и поселок железнодорожной станции Куланга) существуют до сих пор.

Всего за три года при возведении трассы М12 ученые из Института археологии РАН раскопали 25 объектов археологического наследия, исследовали свыше 100 тыс. кв. метров площади, собрали коллекция из более чем 370 тыс. находок. Самые древние из изученных памятников относятся к эпохе мезолита (около 10 тыс. лет назад).

Трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Недавно, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы и южный обход Арзамаса. Президент РФ Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и подчеркнул, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются. Укладку асфальта на мосту через Волгу на трассе М12 в Татарстане планируют завершить в октябре.