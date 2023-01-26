В Татарстане в пилотном режиме запустили национальную систему пространственных данных

В 2022 году Татарстан стал одним из пилотных регионов, участвующих в реализации федеральной государственной программы по созданию национальной системы пространственных данных (НСПД). В числе прочего, новый сервис поможет предпринимателям быстро решать конкретные вопросы, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Основой национальной системы пространственных данных являются две информационные системы — единая электронная картографическая основа и федеральный портал пространственных данных. Данные системы создаются в рамках национального проекта „Цифровая экономика“. В единую цифровую платформу интегрируются такие сервисы, как „Земля просто“, „Земля для туризма“, „Земля для стройки“, „Мои объекты недвижимости“ и другие», — пояснила она.

По словам Бургановой, новый сервис поможет предпринимателям решать конкретные вопросы оперативно и безбарьерно. В рамках создания единой цифровой платформы в Татарстане проводятся мероприятия по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми данными. Создание национальной системы пространственных данных позволит объединить и структурировать информацию, обеспечить ее доступность для граждан, бизнеса и государственных органов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суперсервис «Мое жилье», который разрабатывает в 2023 году Росреестр, в будущем заменит татарстанцам услуги риэлторов и в два-три раза сократит сроки подбора жилья.