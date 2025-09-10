news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 06:13

В Татарстане утром объявили режим беспилотной опасности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На территории Татарстана сегодня утром опять был введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 5.06 по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике 8 сентября. Он действовал чуть больше четырех часов, с 6.02 до 10.11.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

#атака БПЛА #беспилотная опасность
