В Татарстане установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса Covid-19 — им заболели 264 человека. Три случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Шестьдесят девять человек госпитализировано, 195 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразился 161 человек. В Набережных Челнах отмечено 28 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском и Чистопольском районах — по восемь. Всего инфицированные выявлены в 25 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 14 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 33 918 случаев заболевания. Выздоровел 26 971 житель Татарстана, причем 57 излечились за минувшие сутки.

По всей России, включая Татарстан, продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.