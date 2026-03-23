В Татарстане пресекли попытку несанкционированного завоза коров из Удмуртии

Сотрудники Управления Россельхознадзора по РТ 19 марта пресекли попытку несанкционированного завоза крупного рогатого скота из Удмуртии в Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На автодороге Сармановского района инспекторами был досмотрен автомобиль „ГАЗель“, перевозивший крупный рогатый скот в количестве 17 голов без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие животных и место, откуда они направлялись, а также без согласования маршрута перевозки животных с Россельхознадзором», – говорится в сообщении.

Кроме того, в нарушение требований ветеринарного законодательства отсутствовала маркировка, из-за чего невозможно было установить происхождение животных.

Гражданин, перевозивший животных, представил накладную на 14 голов крупного рогатого скота предприятия «Колхоз „Лесогурт“», расположенного на территории Удмуртской Республики. Однако, как выяснилось, документ частично является поддельным. По факту это предприятие отправило только четырех животных без ветеринарных сопроводительных документов и также нарушило требования ветеринарного законодательства.

Позже перевозчик объяснил, что остальной скот он приобрел в личных подсобных хозяйствах Удмуртии.

Животных вернули до границы Удмуртии и передали сотрудникам МВД и ветеринарной службы для постановки животных на карантин и проведения исследований на исключение особо опасных болезней животных.

Аналогичный случай был зафиксирован также 19 марта в Рыбно-Слободском районе РТ, скот сопровожден до границы с Ульяновской областью.