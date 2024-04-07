В Татарстане уменьшилось число браков и разводов

Центр семьи «Казан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В январе 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение числа как браков, так и разводов. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь текущего года в республике было зарегистрировано 1006 браков. Пар, пожелавших связать себя семейными узами, оказалось на 69 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.

При этом в регионе зафиксировано 1038 разводов — на 109 меньше, чем за январь 2023-го.

Таким образом, в первом месяце 2024 года количество браков и разводов в Татарстане оказалось почти одинаковым. Вместе с тем число вторых уменьшилось заметнее, чем первых.

Тенденция к снижению количества случаев как регистрации брака, так и его расторжения наблюдалась и в прошлом, 2023 году.

Ранее депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова рассказала, каков уровень разводов в Татарстане на фоне других субъектов ПФО.