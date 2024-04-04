Ларионова рассказала, каков уровень разводов в Татарстане на фоне других субъектов ПФО

В Татарстане уровень разводов немного меньше, чем в других регионах Приволжского Федерального округа. Однако в целом по стране сохраняется негативная тенденция. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова перед заседанием в Госсовете РТ.

Спикер отметила, что вызовы, стоящие перед страной, едины во всех регионах России. И многие из них связаны с семьей.

«Многие семейные ценности, к сожалению, утрачиваются. По всей стране очень сложная демографическая политика. Мы каждый год ждем прибавления количества родившихся детей и каждый год констатируем, что этого вновь не произошло. Мы, к сожалению, каждый год констатируем, что количество разводов остается значительным. И если Татарстан в этом отношении хотя бы на уровне ПФО является лидером в хорошем плане - у нас разводов меньше, чем в других регионах, то в целом по стране эта тенденция отрицательная», - сообщила Ларионова.

Спикер также отметила, что, к сожалению, сожительство стало нормой. Многие духовные скрепы не пропагандируются и не афишируются, и никак не продвигаются в нашей стране, несмотря на то, что в последние годы было принято несколько значимых документов на уровне Президента России Владимира Путина по этому поводу. В частности, указ, в котором названы 17 семейных, духовных и нравственных ценностей, а День семьи, любви и верности стал государственным праздником.

Совместное заседание объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие» и женской палаты депутатов Архангельской области проходит 4 апреля в здании Госсовета РТ в Казани. Его участники обсуждают реализацию социальной политики, направленной на поддержку семей с детьми, а также роль общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального согласия.