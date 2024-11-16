В Татарстане треть продукции малых форм хозяйствования производят ЛПХ

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В Татарстане на личные подсобные хозяйства приходится 34% производимой малыми формами хозяйствования сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ежегодная государственная поддержка из бюджета РТ в размере 500 млн рублей позволяет обеспечивать занятость и доходы населения, поддерживать интерес к производству сельхозпродукции, отметил докладчик.

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В целом на поддержку малых форм хозяйствования в текущем году было предусмотрено 1 млрд 232 млн рублей, из которых на сегодняшний день доведено 1 млрд 94 млн рублей, или 89%.

В частности, по семи мероприятиям с федеральным софинансированием было предусмотрено выделение 550 млн рублей. «Осталось просубсидировать ГБУ „Центр компетенции“, средства доводятся по утвержденному графику, рисков неосвоения не имеется», — уточнил министр.

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В свою очередь по девяти мероприятиям республиканской поддержки малых форм хозяйствования предусмотрено выделение 681 млн рублей, доведено 550 млн рублей — 81%.

«Низкий процент доведения по личным хозяйствам связан с длительным простоем системы „Моя субсидия“ ввиду перевода сервиса на единую цифровую платформу <…>. Сейчас все остатки доводим, прошу глав муниципальных районов по неосвоенным статьям оказать содействие в подаче заявок граждан. Это субсидии на содержание дойного стада, строительство мини-ферм», — пояснил Зяббаров.