За шесть лет по программе «Агростартап» в РТ выделено грантов на 1,1 млрд рублей

В Татарстане начиная с 2019 года по программе «Агростартап» 342 начинающих предпринимателя получили гранты на сумму 1,1 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

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В результате реализации программы «Агростартап», по словам министра, удалось создать более 500 рабочих мест, увеличить поголовье крупного рогатого скота на 10 тыс. животных (в том числе — 4 тыс. коров), лошадей — на 500 животных, птицы — на 150 тыс. особей, овец — на 3 тыс. животных.

Программа «Агростартап» представляет собой одно из мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), который Марат Зяббаров захотел отметить особо. «В этом году <...> проект заканчивается и переходит в госпрограмму», — уточнил он.

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В связи с этим глава Минсельхозпрода РТ также остановился на поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За шесть лет благодаря проекту 82 кооператива получили субсидии на общую сумму 1 млрд рублей, в том числе в 2024 году 50 кооперативов — на 215 млн рублей.

В текущем году наиболее активными в получении мер поддержки проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказались Кукморский, Сабинский, Сармановский и Арский районы. В них насчитывалось от 6 до 12 получателей поддержки.

В 12 районах получателей поддержки не оказалось вообще, причем из Буинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Лашиевского и Тетюшского районов заявки на конкурс не поступали. «По остальным семи районам заявки были, но они не прошли конкурсный отбор из-за некачественной подготовки документов», — подчеркнул Зяббаров.

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В целом относительно сельскохозяйственных кооперативов докладчик сообщил, что из 376 зарегистрированных в республике организаций ведут деятельность 189.

С 2019 года сельхозкооперативы Татарстана с учетом федерального финансирования получили 2 млрд рублей государственной поддержки. В итоге работающих кооперативов стало на 90 больше, количество их членов выросло на 15 тыс. (до 20 тыс.), а выручка увеличилась на 11,3 млрд рублей (до 14,1 млрд рублей, примерно в пять раз).

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.