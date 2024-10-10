Хамаев о поддержке села: КФХ и ЛПХ производят почти 50% сельхозпродукции Татарстана

Татарстан полностью обеспечивает себя мукой, картофелем, овощами, молоком, мясом, растительным маслом и сахаром. Также республика является лидером по производству картофеля, молока, сахарной свеклы и производству сахарного песка, заявил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Хамаев отметил, что депутаты фракции «Единой России» в республиканском парламенте держат на контроле реализацию масштабной республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы

«Татарстан сегодня лидирует в части производства молока, картофеля, сахарной свеклы и выработке сахарного песка, и это один из главных результатов действия этой программы, — подчеркнул он. — Мы полностью обеспечиваем себя мукой, картофелем, овощами, мясом, молоком, яйцами, сахаром и растительным маслом, а урон от санкций стараемся оперативно сглаживать за счет господдержки и переориентации по рынкам сбыта».

Уделяется внимание и частным подворьям. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку малых форм хозяйствования в 2023 году выделено 2,4 млрд рублей. Еще 352 млн рублей направлено на субсидирование сельхозкооперативов. В этом году на субсдии для ЛПХ было заложено 546 млн.

Проведенная работа позволила значительно улучшить показатели в этой сфере. На сегодня на крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства приходится практически половина от всей сельскохозяйственной продукции, произведенной в республике.

Ранее врио секретаря Генсовета Владимир Якушев назвал ежегодное финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» одним из приоритетов партии при рассмотрении федерального бюджета. Кроме того, строительство и модернизация социальных объектов, создание комфортных условий для жизни сельчан считается одним из определяющих направлений народной программы. Партия уделяет внимание поддержке кадров в сельской местности, в том числе программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Со следующего года этот список пополнится проектом «Земский работник культуры», инициатива о создании которого принадлежит «Единой России».

Помимо этого, реализуются меры, направленные на повышение доступности лекарств на селе, развитие сельского туризма и ряда других направлений в этой области.

«За 2023 год уровень выполнения положений блока народной программы „Развитие села“ составил 90 %. В этом году ожидаем, что наш результат будет еще выше», — отметил Владимир Якушев.