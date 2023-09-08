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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане температура воздуха упадет до +17 градусов
В Татарстане сегодня сохранится облачная и прохладная погода. Днем столбик термометра будет показывать от 12 до 17 градусов тепла, передает пресс-служба Гидрометцентра.
Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду.
Ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление в республике в эти выходные. Также метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал о том, когда татарстанцам следует ожидать начала бабьего лета.
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