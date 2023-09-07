Метеоролог КФУ рассказал, когда придут бабье лето и золотая осень

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На следующей неделе в Татарстан после непродолжительного ненастья, скорее всего, придет бабье лето. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас наблюдается кратковременное похолодание. Оно обусловлено тем, что Европейская часть России находится под влиянием северного циклона. Произошло вторжение арктического воздуха, проявилась активность атмосферных фронтов, выпали осадки. Однако в скором времени характер погоды изменится», – сказал он.

Это похолодание кратковременное. Уже начиная с воскресенья-понедельника, в столице Татарстана ожидается повышение температуры. Пока же среднесуточные температуры ниже климатической нормы.

«Дневные температуры в Казани сейчас составляют порядка 14-15 градусов, а ночные – 8-10 градусов, это ниже климатической нормы. В начале следующей недели мы придем в климатическую норму, и, возможно, наступит бабье лето», – добавил Переведенцев.

Профессор напомнил, что бабье лето – это сухая, теплая и солнечная погода, которая приходит на смену осеннему ненастью.

«Бабье лето наступает после холодной, ненастной погоды. Сейчас мы наблюдаем настоящую осеннюю погоду – и по температуре, и по осадкам, и по облачности. Северные потоки, арктическое вторжение… Если после этого кратковременного похолодания наступит комфортная летняя погода, это будет бабье лето или его первая волна», - подчеркнул Переведенцев.

Профессор КФУ заметил, что на следующей неделе в отдельные дни среднесуточная температура в Казани будет выше климатической нормы на два-три градуса. Таким образом, в город вернется летнее тепло.

«Лето – это период, когда среднесуточная температура выше 15 градусов. Сухая, погожая погода на следующей неделе установится на несколько дней. Бабье лето обычно длится от нескольких дней до одной-двух недель», – заметил он.

Метеоролог напомнил, что в некоторые годы в Казани вообще не было бабьего лета. Продолжительность сухого и теплого периода осенью определятся устойчивостью антициклона.

«Антициклональная, солнечная погода, чистое небо. Если такой период совпадет со второй половиной сентября, когда пожелтеют листья, то мы будем наблюдать золотую осень», – заключил Переведенцев.