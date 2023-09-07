Гидрометцентр пообещал татарстанцам теплые выходные

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Сегодня и завтра в Татарстане ожидается прохладная погода с дождями — столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов днем. Однако на выходных в республике вновь прогнозируется потепление, сообщает Гидрометцентр РТ.

Дожди сохранятся, однако 9 сентября температуры воздуха в дневные часы поднимутся до 17–22 градусов. В воскресенье, 10 сентября, будет чуть прохладнее — от 15 до 20 градусов.

Предварительно, в начале следующе недели сохранится циклонический характер погоды. Возможны небольшие дожди, свежий северный ветер. Ночью ожидается от 6 до 11 градусов тепла, а днем — от 14 до 19. Таким образом, как отмечают синоптики, среднесуточные температуры приблизятся к норме.

Ранее метеоролог рассказал, когда татарстанцам следует ожидать начала бабьего лета.