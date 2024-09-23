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Общество 23 сентября 2024 06:00

В Татарстане температура воздуха не превысит 15 градусов тепла

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В Татарстане температура воздуха не превысит 15 градусов тепла
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 23 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся накануне по-осеннему холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

При этом прогнозируется северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После холодной ночи с заморозками от 0 до -2 градусов днем по региону воздух прогреется до +10, +15 градусов (в столице РТ — до +12, +14 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Татарстан надвигается похолодание. Из-за заморозков в республике объявлено штормовое предупреждение.

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