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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане температура воздуха не превысит 15 градусов тепла
Сегодня, 23 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся накануне по-осеннему холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.
При этом прогнозируется северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.
После холодной ночи с заморозками от 0 до -2 градусов днем по региону воздух прогреется до +10, +15 градусов (в столице РТ — до +12, +14 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Татарстан надвигается похолодание. Из-за заморозков в республике объявлено штормовое предупреждение.
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