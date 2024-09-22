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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются в республике с 23 по 26 сентября в ночные и утренние часы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, в понедельник, 23 сентября, местами прогнозируются заморозки от 0 до -2 градусов.
Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, на преобладающей части территории региона вероятны заморозки от 0 до -5 градусов.
В четверг, 26 сентября, на юге и востоке Татарстана возможны заморозки от 0 до -3 градусов.
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