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Общество 22 сентября 2024 11:42

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются в республике с 23 по 26 сентября в ночные и утренние часы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, в понедельник, 23 сентября, местами прогнозируются заморозки от 0 до -2 градусов.

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, на преобладающей части территории региона вероятны заморозки от 0 до -5 градусов.

В четверг, 26 сентября, на юге и востоке Татарстана возможны заморозки от 0 до -3 градусов.

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#штормовое предупреждение #гидрометцентр рт
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