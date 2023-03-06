В Татарстане построят молочные комплексы на 15 тыс. голов крупного рогатого скота

В Татарстане ведется строительство молочных комплексов на 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на круглом столе «Тенденции развития молочной отрасли России» в МВЦ «Казань Экспо».

«В республике идет строительство и модернизация молочных производств. Предприятия проводят большую работу по продуктивности поголовья, в том числе по обновлению стада, решают вопросы кормления, содержания», — пояснил глава Минсельхозпрода.

Зяббаров также отметил, что в настоящее время наблюдается значительное снижение цены на сырое молоко, что для «предприятий очень болезненно».

Генеральный директор «Татмолсоюза» Денис Пирогов добавил, что в 2022 году в Татарстане закупочная цена на сырое молоко достигала более 34 рублей за килограмм без НДС. По сравнению с предыдущими годами она выросла на 26-27%, заметил он.

«По сравнению с 2021 годом в 2022-м себестоимость производства сырого молока увеличилась. Максимальное значение достигало 35-36 рублей в II и III кварталах. По мере снижения цен на корма себестоимость тоже понижалась, но, несмотря на это, по другим статьям она оставалась высокой. И фактически себестоимость и закупочная цена были рядом, на уровне безубыточности», — подчеркнул Пирогов.