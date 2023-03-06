«Татмолсоюз» представил рейтинг производителей и переработчиков молока Татарстана

«Татмолсоюз» составил рейтинг производителей и переработчиков молока Татарстана за 2022 год. Сорок предприятий, попавших в этот рейтинг, производят половину объема молока в республике. Об этом сообщил генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.

«Рейтинг мы составляли вместе с Минсельхозпродом. Основной критерий, который взяли для оценки, — это продуктивность коров. Предприятия распределены на четыре группы», — рассказал спикер.

Так, по результатам рейтинга среди крупных инвесторов в тройку лидеров вошли АПК «Продовольственная программа», АО «Агросила» и ООО «Август-Агро».

Среди предприятий с поголовьем более тысячи коров первое место занял сельскохозяйственный потребкооператив «Тан» Атнинского района, вторым стало ООО «ПМК» Сабинского района, а третьим — ООО «Тукаевский» Атнинского района.

В рейтинге предприятий с поголовьем от 500 до тысячи коров первое место досталось КФУ Мухаметшин З. З. Сабинского района, второе — агрофирме «Татарстан» Высокогорского района и третье — АО имени Токарликова Альметьевского района.

Среди предприятий с поголовьем менее 500 коров первое место получило ООО «Нигез» Актанышского района, второе — ООО «Заиковский» Мензелинского района, а третье — ООО «Чишма» Актанышского района.