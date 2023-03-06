Артем Белов: В этом году ожидаем роста производства молока на 3%

В России в этом году ожидается рост производства молока на уровне 3%. Такой прогноз сделал генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов на круглом столе «Тенденции развития молочной отрасли России» в МВЦ «Казань Экспо».

«Что касается производства товарного молока, необходимо наблюдать, как будет развиваться ситуация с корректировкой цен. Но в целом надеюсь, что в этом году мы увидим определенный прирост объемов — около 3%», — сказал спикер.

Белов убежден, что в этом году потребление молока населением будет достаточно стабильным и серьезного снижения не произойдет. Он также выразил надежду на восстановление экспорта молочной продукции до уровня 2021 года.

«Рассчитываю, что при условии плавного ослабления рубля и восстановления цен на биржевые товары на мировом рынке с II-III квартала произойдет определенный рост. Думаю, что при сохранении тенденции с курсом рубля экспорт будет хорошим инструментом, который позволит нам разгрузить часть оставшихся запасов молочной продукции», — заявил гендиректор «Союзмолока».

Прошлый год для молочной отрасли, несмотря на все сложности, в целом был достаточно позитивным, констатировал он. «В 2021 году резко выросла себестоимость — как в производстве сырья, так и в части переработки. И этот рост себестоимости не был обеспечен соответствующим ростом цены на полке и на ферме. Мы видели серьезное замедление темпов прироста производства, но конец 2021-го и 2022 год позволили выровнять ситуацию. Мы наблюдали серьезный рост цен на готовую продукцию, на сырое молоко практически на 30%», — подчеркнул спикер.

Белов уточнил, что основной фактор, влияющий на спрос на молочную продукцию, — реальные доходы населения. В прошлом году они снизились почти на 1%, а потребление молока и молочной продукции — на 1–1,5%.

«Важным фактором, который повлиял на снижение потребления, стал серьезный рост цен на молочную продукцию на полке. В среднем цена выросла на 18%. Самые высокие темпы роста были по сгущенке, мороженому, а низкие — по питьевому молоку, сметане, творогу. Такой рост цен стал одним из факторов, который привел к тому, что в прошлом году наблюдалось снижение потребления», — пояснил он.

При этом спикер заметил, что в 2022 году произошел рост спроса на базовые молочные продукты: питьевое молоко, сливочное масло, сыры. Однако было серьезное падение спроса на йогурты, творог, мороженое, кефир.

«В 2023 году ситуация во многом будет зависеть от того, что будет с реальными доходами населения, а также от социальных выплат незащищенным слоям населения со стороны государства», — заключил гендиректор «Союзмолока».