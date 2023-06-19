В Татарстане стартует пилотный проект по трудоустройству жителей с ментальными нарушениям

Пилотный проект «Организация содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период трудоустройства» стартует в Татарстане. реализовать его планируется в период с 2023 по 2026 годы, следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Помощь в трудоустройстве будут оказывать инвалидам с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – инвалиды с РАС и ДМН), достигшим трудоспособного возраста. Для этого они не должны иметь медицинских противопоказаний.

Документ содержит перечень мероприятий для оказания помощи в трудоустройстве. В их числе – разработка индивидуального плана сопровождения при организации занятости инвалидов с РАС и ДМН, регистрация инвалида с РАС и ДМН на портале «Работа в России», подбор возможных видов деятельности, проведение на предприятия и организации и другие.

Контролировать исполнение постановления будет Минтруд РТ. Напомним, глава ведомства Эльмира Зарипова сообщала, что в Татарстане уровень трудоустройства инвалидов выше, чем в среднем по России – работа есть у порядка 30% жителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в мае стало известно о планах обучить работе в ресторанах и отелях детей с ограниченными возможностями здоровья.