В Татарстане детей с ограниченными возможностями обучат работе в ресторанах и отелях

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана, Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и центр реабилитации «Приют человека» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что детей с ограниченными возможностями здоровья начнут обучать для работы в сфере гостеприимства.

«Детей с ограниченными возможностями мы хотим приобщить к нашей профессии, чтобы они получили соответствующее образование в отрасли гостеприимства, соответствующее их возможностям. Речь идет о профессиях повара, кондитера, официанта», — рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

По словам представителя отрасли, у ассоциации есть профессиональные повара, которые готовы обучать детей, однако остаются вопросы по организации процесса и площадке, где будет проходить обучение.

Подписание договора состоялось в рамках ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», стартовавшего сегодня в Казани. В его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.