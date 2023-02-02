Зарипова: В Татарстане трудоустроены 70% инвалидов, обратившихся в службу занятости

Показатель трудоустройства инвалидов в Татарстане выше, чем в среднем по России, и составляет 30%. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Люди с инвалидностью уязвимы на рынке труда и поэтому работа по их трудоустройству для нас в приоритете. В Татарстане трудоустроены 30% инвалидов, но наша задача довести этот показатель до 40%. Из числа людей с инвалидностью, обращающихся в службу занятости, 70% трудоустраиваются. Это результат индивидуальной работы», — сказала она.

Спикер проинформировала, что с этого года работодатели с численностью сотрудников от 35 до 100 человек должны трудоустраивать инвалидов на 2% рабочих мест. Если численность сотрудников составляет более 100 человек, то необходимо трудоустроить не менее 3% от общего числа рабочих мест.

«Квота будет считаться выполненной только в случае трудоустройства инвалидов. Мы полагаем, что это новшество даст возможность еще большему количеству людей с инвалидностью трудоспособного возраста найти работу», — подчеркнула Зарипова.