В Татарстане стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»

В 15 часов сегодня в столице Татарстана, как и по всей стране, стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн». Посмотреть трансляцию можно на сайте ИА «Татар-информ».

Подобный формат будет проведен во второй раз. Каждый регион получит свою трансляцию.

Присоединиться к просмотру трансляции также можно на сайте проекта — 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на страницах телеканалов, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, ivi.ru, more.tv и на платформе Смотрим.ру.

Ранее к акции «Бессмертный полк онлайн» присоединился Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев. Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца — Шагишарипа Шаймиева.

Также в онлайн шествии принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова и призвал жителей республики стать участниками акции.

Очное мероприятие «Бессмертный полк» пройдет по всей России 24 июня, о чем ранее сообщало агентство.