Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»

Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Шагишарип Шаймиев был призван в Красную армию 1941 году. Сразу попал на фронт, сражался под Москвой. В 1942 году получил тяжелое ранение и был комиссован.

Фото: tatarstan.ru.

Ранее к проходящему онлайн шествию присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова и призвал жителей республики стать участниками акции.

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия «Бессмертный полк онлайн» можно до 7 мая на сайте проекта — 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» (ok.ru/app/polk) и «ВКонтакте» (vk.com/polk_app). Каждую заявку в обязательном порядке предварительно проверяют волонтеры-модераторы. После этого в личном кабинете участника появляется информация о времени прохождения героя в онлайн-строю.

Трансляция онлайн-шествия пройдет во всех регионах страны 9 Мая, она начнется в 15 часов по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта — 2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на страницах телеканалов, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, ivi.ru, more.tv и на платформе Смотрим.ру.