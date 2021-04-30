Минниханов призвал татарстанцев принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» и рассказал о своем дяде Галимзяне Минниханове, погибшем на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

«Мой дядя Галимзян Минниханов. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 г. под Москвой. Хәтерлим һәм горурланам! (Помню и горжусь)», — отметил в публикации на странице в Instagram руководитель республики.

Он пригласил своих подписчиков также принять участие в акции #БессмертныйПолкОнлайн.

«Размещайте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на сайте 2021.polkrf.ru», — сказал Президент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что акцию «Бессмертный полк», ежегодно проводимую в честь Дня Победы, перенесли на 24 июня в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин перенес парады Победы на более позднее время. Однако в этом году торжественные шествия пройдут в памятную дату – 9 мая.