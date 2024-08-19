В Татарстане стартовал конкурс по определению лучшего лаборанта химанализа в РФ

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В особой экономической зоне «Алабуга» сегодня стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший лаборант химического анализа». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ в своем Telegram-канале.

Участниками соревнований, которые продлятся вплоть до 23 августа, стали 17 конкурсантов из 14 регионов страны: Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Томской и Тульской областей, Красноярского, Пермского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также самого Татарстана. Республику представляет ведущий специалист ОЭЗ «Алабуга» Илона Мыльникова.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Выступивший на церемонии открытия заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов пожелал участникам успехов в предстоящей борьбе.

«За успешной реализацией инвестиционных проектов стоят высококвалифицированные специалисты. <...> Такие конкурсные площадки способствуют развитию личных навыков, создают сообщества профессионалов, а также устанавливают коммуникации между специалистами разных направлений, что ведет к повышению уровня компетенций», — отметил замминистра.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что победитель получит 1 млн рублей, награда за второе место составит 500 тыс. рублей, а за третье — 300 тыс. Все 17 состязающихся — женщины. Оценивать работы будут по двум направлениям: теоретическому, где участникам предстоит ответить на 20 вопросов, и практическому, которое включает проведение лабораторных исследований, замеров и опытов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится каждый год Министерством труда и социальной защиты РФ начиная с 2012 года по пяти номинациям. Мероприятие нацелено на повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганду их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие места.