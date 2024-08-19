Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартовал конкурс по определению лучшего лаборанта химанализа в РФ
В особой экономической зоне «Алабуга» сегодня стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший лаборант химического анализа». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ в своем Telegram-канале.
Участниками соревнований, которые продлятся вплоть до 23 августа, стали 17 конкурсантов из 14 регионов страны: Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Томской и Тульской областей, Красноярского, Пермского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также самого Татарстана. Республику представляет ведущий специалист ОЭЗ «Алабуга» Илона Мыльникова.
Выступивший на церемонии открытия заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов пожелал участникам успехов в предстоящей борьбе.
«За успешной реализацией инвестиционных проектов стоят высококвалифицированные специалисты. <...> Такие конкурсные площадки способствуют развитию личных навыков, создают сообщества профессионалов, а также устанавливают коммуникации между специалистами разных направлений, что ведет к повышению уровня компетенций», — отметил замминистра.
Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что победитель получит 1 млн рублей, награда за второе место составит 500 тыс. рублей, а за третье — 300 тыс. Все 17 состязающихся — женщины. Оценивать работы будут по двум направлениям: теоретическому, где участникам предстоит ответить на 20 вопросов, и практическому, которое включает проведение лабораторных исследований, замеров и опытов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»