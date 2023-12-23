Татарстан станет одной из площадок федерального этапа конкурса «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

Республика Татарстан выбрана одной из площадок для проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии». Соревнования по номинации «Лучший лаборант химического анализа» будут организованы на площадке колледжа «Алабуга Политех», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Заседание организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в наступающем 2024 году состоялось по видеосвязи в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В обсуждении участвовали сотрудники Аппарата Правительства РФ, Минтруда РФ, Роструда, Национального агентства развития квалификаций, социальные партнеры, депутаты Государственной Думы России, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель оргкомитета — министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Татарстан представляли вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Именно Республика Татарстан давно завоевала звание одного из крупнейших центров химии и нефтехимии. Наши предприятия являются предприятиями, которые выпускают 60% полистирола России, 30% полиэтилена», — подчеркнула, презентуя предлагаемую площадку, Лейла Фазлеева.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

По словам вице-премьера РТ, на химических предприятиях Татарстана работает 41 тыс. человек, и именно благодаря им химический комплекс республики заметен. К тому же ОЭЗ «Алабуга» является одной из самых эффективных в стране — 64% выручки всех особых экономических зон России приходится на Елабугу. Здесь работают 33 резидента, создано 16 тыс. рабочих мест, упомянула она.

Соответственно, Татарстан имеет всю необходимую инфраструктуру для организации конкурса. К тому же у республики есть богатый опыт проведения как всероссийских, так и международных мероприятий, заметил в ответном выступлении председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В итоге заявка Татарстана на проведение федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» по номинации «Лучший лаборант химического анализа» была одобрена членами оргкомитета. Помимо РТ, свои площадки представили Санкт-Петербург, Пензенская область, Самарская область и Чувашия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ увеличило приз за победу в конкурсе «Лучший по профессии» до миллиона рублей.