В Татарстане определят лучшего лаборанта химического анализа в России

Эльмира Зарипова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В особой экономической зоне «Алабуга» с 19 по 23 августа пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». На него приедут 17 специалистов из 14 регионов России. Победитель получит 1 млн рублей, награда за второе место составит 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«На федеральный этап конкурса заявились регионы с очень мощной химической отраслью. Если говорить о самой профессии лаборанта химического анализа, то в процессе организации мы увидели, что у нее женское лицо. Все 17 конкурсантов — женщины. Оценивать работу будут по двум направлениям. Теоретическое, где участникам предстоит ответить на 20 вопросов. Практическое включает в себя проведение лабораторных исследований, замеров и опытов», — пояснила спикер.

Министр подчеркнула, что в Татарстане очень развит нефтегазохимический комплекс, при этом есть высокий спрос на кадры. Конкретно по специальности лаборанта химического анализа текущая потребность оценивается в 19 специалистов.

Илона Мыльникова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Региональный этап в Татарстане выиграла специалист ОЭЗ ППТ «Алабуга» Илона Мыльникова. Когда девушка училась в 9-м классе, к ней в школу пришли специалисты особой экономической зоны и рассказали о своей профессии. После этого Илона решила связать свою жизнь с химией и поступила в «Алабуга Политех».

«Мне очень понравилось, что к химии в этом учебном заведении подходят очень серьезно и дают практические навыки. Я старалась как можно больше получить знаний. У меня всегда был интерес к этой науке, поэтому мне удается занимать высокие места в конкурсах и обходить более опытных и матерых специалистов. Настрой на федеральный этап самый серьезный, надеюсь — тоже удастся победить. Тем более что он пройдет в родных стенах, что придает мне уверенности», — пояснила она.

Павел Свистунов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Номинация «Лаборант химического анализа» — это лишь одно из многих направлений конкурса «Лучший в профессии». Лучшего специалиста в каждой сфере определяют в разных городах страны, напомнил первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов.

«Конкурс проходит с 2011 года. Каждый год он состоит из пяти номинаций. Сейчас это „Лучший слесарь по ремонту котельного оборудования” в Санкт-Петербурге, „Лучший лаборант химического анализа” в Елабуге, „Лучший токарь” в Пензе, „Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике” в Чебоксарах и „Лучший сыровар” в Самарской области», — заметил он.

Цели конкурса — повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессиональных знаний и методов работы и содействие росту квалификации кадров, заключил Свистунов.