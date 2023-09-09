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Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность на участках в единый день голосования
В воскресенье, 10 сентября, пройдет единый день голосования. В Татарстане состоятся дополнительные выборы депутатов местного самоуправления. На избирательных участках и в общественных местах должны быть предприняты все меры безопасности, поручил Раис РТ Рустам Минниханов.
«ЦИК РТ, главам муниципальных образований, правоохранительным органам и подразделениям МЧС следует оказать избирательным комиссиям необходимое содействие для проведения голосования на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями закона, – сказал руководитель республики на совещании в Доме Правительства. – Необходимо обеспечить меры безопасности на избирательных участках и общественных местах».
Всего татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. В организации голосования будут задействованы 175 участковых и 41 территориальная избирательная комиссия, передает пресс-служба Раиса РТ.
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