Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность на участках в единый день голосования

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В воскресенье, 10 сентября, пройдет единый день голосования. В Татарстане состоятся дополнительные выборы депутатов местного самоуправления. На избирательных участках и в общественных местах должны быть предприняты все меры безопасности, поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

«ЦИК РТ, главам муниципальных образований, правоохранительным органам и подразделениям МЧС следует оказать избирательным комиссиям необходимое содействие для проведения голосования на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями закона, – сказал руководитель республики на совещании в Доме Правительства. – Необходимо обеспечить меры безопасности на избирательных участках и общественных местах».

Всего татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. В организации голосования будут задействованы 175 участковых и 41 территориальная избирательная комиссия, передает пресс-служба Раиса РТ.