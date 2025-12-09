В Татарстане спустя три часа отменили режим «беспилотная опасность»

В Татарстане в 09:12 отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение появилось в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в уведомлении ведомства.

Напомним, что режим действовал на территории республики с 06:15 по московскому времени.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.