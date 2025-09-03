news_header_top
Происшествия 3 сентября 2025 11:12

В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал четыре часа. В 11:11 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — сообщается в официальном приложении.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

