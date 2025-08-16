В Татарстане спасли птенца чёрного стрижа

фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в естественную среду обитания птенца чёрного стрижа.

Как сообщили в комитете, маленького стрижа нашли в начале июля в Буинском районе республики. Птенец лежал в траве недалеко от жилого дома. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам подобрали птицу и несколько дней наблюдали за ним.

«К сожалению, родители так и не появились. Не желая оставлять птенца в беде, сотрудники забрали его под свою опеку. Забота о маленьком стриже требовала особого внимания: его кормили насекомыми и поили водой из пипетки», – говорится в сообщении.

Через месяц малыш окреп. На сегодняшний день он активный и здоровый стриж, который прыгает на руки своим опекунам. Сотрудники даже дали ему кличку «Чижик».

«Когда пернатый подопечный полностью окреп и был готов к самостоятельной жизни, его выпустили в естественную среду обитания», – отметили сотрудники комитета.