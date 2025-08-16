В Татарстане открылся сезон охоты на барсука

В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука, который продлится по 31 октября 2025 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

В комитете также напомнили, что охотникам во время охоты на барсука запрещено разрушать и раскапывать постоянные выводковые убежища. Исключения составляют лишь частичные раскопки нор, чтобы помочь собакам, которые находятся в этой норе. Причем, завершив охоту, охотник должен полностью засыпать грунтом раскопанные участки нор.

Также во время охоты на барсука запрещено использовать стандартные удерживающие капканы со стальными дугами, а при любительской и спортивной охоте нельзя применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров.

Еще запрещено во время охоты применять петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие ловчие приспособления из сетей.