news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 августа 2025 07:55

В Татарстане открылся сезон охоты на барсука

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука, который продлится по 31 октября 2025 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

В комитете также напомнили, что охотникам во время охоты на барсука запрещено разрушать и раскапывать постоянные выводковые убежища. Исключения составляют лишь частичные раскопки нор, чтобы помочь собакам, которые находятся в этой норе. Причем, завершив охоту, охотник должен полностью засыпать грунтом раскопанные участки нор.

Также во время охоты на барсука запрещено использовать стандартные удерживающие капканы со стальными дугами, а при любительской и спортивной охоте нельзя применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров.

Еще запрещено во время охоты применять петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие ловчие приспособления из сетей.

читайте также
Татарстанцам рассказали интересные факты о ящерицах, живущих в республике
#Сезон охоты #госкомитет рт по биоресурсам
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

15 августа 2025