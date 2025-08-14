Татарстанцам рассказали интересные факты о ящерицах, живущих в республике

В Татарстане обитают три вида ящериц: веретеница ломкая, живородящая и прыткая ящерицы. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Напомним, что 14 августа отмечают Всемирный день ящерицы. Этот праздник призван привлечь внимание к важности ящериц в экосистеме и необходимости их сохранения. На территории республики обитают веретеница ломкая, живородящая и прыткая ящерицы.

«Веретеница ломкая — единственный представитель рода веретениц. Имеет характерное веретенообразное тело длиной до 60 см. Отличается отсутствием ног и наличием подвижных век. Окраска коричневато-бурая с металлическим блеском. Этот вид имеет ряд уникальных особенностей: обитает в широколиственных и смешанных лесах, на опушках и вырубках; зимует в норах млекопитающих и гнилых пнях; питается дождевыми червями, слизнями и гусеницами; рождает живых детенышей», - говорится в сообщении комитета.

Еще в республике обитает живородящая ящерица. Она ест пауков, личинки и взрослых насекомых, а также дождевых червей. При этом добычу она глотает целиком, не прожевывая. Предпочитает прятаться около берегов рек, на кочках в болотах, на обочине дороги, в лиственном лесу. При этом такая ящерица хорошо плавает и ныряет, при опасности может бегать по дну водоёма и зарываться в ил.

«Не откладывает яйца, а рождает детёнышей. Продолжительность жизни составляет 5–8 лет», - отметили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Еще в Татарстане можно встретить прыткую ящерицу. Она обитает в степях, лесах, горах, в сухих, прогретых солнцем местах. Эта ящерица быстро двигается и очень активна. Из всех трех видом она более теплолюбивая.

«Продолжительность жизни 5–6 лет. Длинный раздвоенный язык и тонкий слух помогают ящерице охотиться. В миг опасности передвигаются очень быстро, резко меняя направление», - добавили в комитете.

фото: Госкомитет РТ по биоресурсам