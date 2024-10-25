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В Татарстане создана рабочая группа по борьбе с буллингом среди молодежи
В Татарстане создана межведомственная рабочая группа по борьбе с буллингом, деструктивными движениями и суицидами среди детей и молодежи. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
«<...> образовать межведомственную рабочую группу по профилактике распространения среди детей и молодежи деструктивных движений, субкультуры массовых убийств, в том числе идеологии „Колумбайн“, травли (буллинга), суицидальных проявлений и утвердить ее прилагаемый состав», — сказано в документе.
Целями создания новой межведомственной структуры в тексте распоряжения названы предупреждение распространения среди детей и молодежи деструктивных движений, защита прав и интересов несовершеннолетних, профилактика суицидального поведения в молодежной среде.
Руководителем рабочей группы назначена заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителями стали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Ответственным секретарем назначен начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабмина РТ Андрей Выборнов.
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