Эксперт из Казани рассказал, какой ребенок не станет жертвой буллинга

На то, станет ли ребенок жертвой буллинга, большую роль играет обстановка в семье. Об этом заявил директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» в Казани Роман Васильев.

По словам эксперта, одноклассники замечают неуверенных в себе детей и начинают их травить. Однако неуверенность ребенка «произрастает» из семьи, уверен Васильев.

«Если у ребенка в семье все хорошо, и он растет в любви, скорее всего, он не будет неуверенным», – цитирует спикера газета «Республика Татарстан».

Чтобы вырастить уверенного ребенка, который не станет жертвой буллинга, родителям следует уделять время для общения с детьми, интересоваться его настроением и проблемами. Причем говорить на такие темы надо не мимоходом, параллельно занимаясь другими делами, а с глазу на глаз и сидя рядом, подчеркнул эксперт.

Важно дать понять чаду, что дом является его опорой и тылом, где его всегда поймут, поддержат и помогут, говорит Васильев.